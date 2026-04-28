Спектакль «Приключения Незнайки» прошел в Раменском округе

В Доме культуры имени Воровского в Раменском округе прошла премьера спектакля «Приключения Незнайки и его друзей» в исполнении юных артистов театрального коллектива «Фантазеры». Костюмы, реквизит и декорации ребята сделали своими руками.

Руководитель коллектива Варвара Золотухина перед спектаклем обратилась к зрителям: «Все, наверное, читали „Незнайку“. Вот и мы теперь создали спектакль по этой книге. В нем приняли участие ребята, которые занимались театром более года. Если кто-то видел прошлогодний спектакль, я уверена, что вы заметите, как они выросли за этот сезон. Постановка непростая, но веселая».

Варвара Золотухина перенесла на сцену ту часть, где главный герой попробовал себя в разных профессиях, а затем коротышки построили воздушный шар и отправились в путешествие. Действо завершилось яркой песней. Стихи к ней написал автор-исполнитель Валентин Золотухин, а музыку он создал в соавторстве с нейросетью, поэтому спектакль получился музыкальным.