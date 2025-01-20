Спектакль «Приключение Буратино» показали в Павловском Посаде

Показ красочной постановки прошел в Доме культуры «Филимоновский». В ней участвовали актеры театрального коллектива «СказкаГрад», которым руководит режиссер Елена Давыдова.

Полюбившаяся многим юным зрителям история непослушного мальчишки, выструганного из полена, вновь ожила на сцене. Ребята с интересом следили за приключениями Буратино и его друзей, переживали за героев, подпевали актерам и не скупились на аплодисменты. В финале всех пришедших на показ навестили Дед Мороз и Снегурочка.

Руководство дома культуры «Филимоновский» поблагодарило театральный коллектив и его руководителя и пожелало успехов в совершенствовании актерского мастерства и новых прекрасных постановок.

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