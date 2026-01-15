Спектакль «Последний» покажут зрителям в Луховицах

Народный коллектив «Театр „Премьера“» подготовил для жителей округа новую работу — спектакль «Последний», поставленный по пьесе драматурга Василя Ткачева. По словам организаторов, эта постановка поднимает глубокие этические и философские вопросы о ценности человеческого подвига и исторической памяти.

«Действие разворачивается в воображаемом будущем. В городе остался лишь один живой свидетель Великой Отечественной войны — последний фронтовик. Осознавая исторический масштаб момента, администрация города решает отблагодарить героя необычным жестом. Ветерану вручают чистый лист бумаги, предлагая вписать туда любое желание: от материальных благ до личных просьб, гарантируя их мгновенное исполнение», — отметили организаторы.

Также они добавили, что интрига спектакля строится вокруг того, что именно решит попросить человек, прошедший войну и проживший долгую жизнь. Режиссером-постановщиком выступила Людмила Рыкова. В спектакле задействован актерский состав: Николай Шемарыкин, Михаил Кулаков, Елена Булычева, Влада Кулакова, Анна Зилотина и Анна Матвиюк.

Премьерный показ состоится в субботу, 17 января, в Доме культуры поселка Ловец, по улице Октябрьской революции, дом № 19. Начало спектакля в 19:00.