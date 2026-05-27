Спектакль по сказке Пушкина поставят в кукольном театре в Балашихе

Артисты «Маленького театра кукол» из Балашихи приступили к репетициям нового спектакля. В репертуаре появится «Сказка о царе Салтане» Александра Пушкина.

Одну из репетиций посетил глава городского округа.

«Приятно видеть, как развивается наш театр, с какой любовью и вниманием коллектив работает над каждой постановкой. Несмотря на камерный формат, здесь создают по-настоящему яркие, атмосферные и профессиональные спектакли, которые любят и дети, и взрослые», — сказал глава Балашихи Сергей Юров.

«Маленький театр кукол» ведет свою историю с 2002 года. Это профессиональный театр с камерным залом на 40 мест. Ежегодно постановки театра посещают более 7 тысяч человек.

Театр участвует в государственной программе Московской области «Культура Подмосковья», направленной на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров.

«И благодаря этому проекту наш театр преобразился. И взрослые, и дети в восторге. А атмосфера зала особенно комфортна для юных зрителей, в том числе для детей с инвалидностью — они часто испытывают дискомфорт в больших помещениях, а здесь чувствуют себя „как дома“. За счет этой программы у нас добавляются спектакли, увеличивается количество зрителей и положительных отзывов», — отметила исполняющая обязанности директора Ирина Гаврилова.

Выделенные средства позволили поставить девять спектаклей, приобрести новые зрительские кресла, заменить автоматический раздвижной занавес, установить интерактивный декорационный светодиодный экран, новое световое и сценическое оборудование.

Сейчас в афише театра 17 постановок. Творческий коллектив состоит из восьми артистов, среди них — заслуженный артист России Олег Терентьев. Театр развивает мастер-классы, проект для школьников «ТЧК — Театрализованные читки книг» и другие форматы взаимодействия со зрителями.