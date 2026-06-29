Спектакль по русским сказкам прошел во Дворце культуры «Октябрь» в Подольске

В малом зале Дворца культуры «Октябрь» городского округа Подольск показали интерактивный спектакль «Сказки тетушки Арины». Гостями стали не только ребята из городских лагерей, но и юные подольчане с родителями.

Тетушка Арина — ее роль исполнила автор и постановщик Елена Мотасова — рассказала зрителям свои любимые сказки, каждая из которых оказалась и поучительной, и занимательной. Гости с удовольствием послушали русские народные сказки про хитрую Лису, доброго Бычка, умного Журавля и даже вредную Бабу-Ягу. Дети с большим интересом включились в игры: рассказывали о своих любимых сказках, угадывали мелодии из мультфильмов и танцевали.

После окончания каждый желающий мог сфотографироваться с полюбившимися персонажами. Спектакль подарил зрителям не только радость, но и возможность вспомнить знакомые с детства сюжеты.