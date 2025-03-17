Спектакль по рассказу Антона Чехова прошел в Воскресенске

В постановке участвовали артисты театральной студии «Спектр». Спектакль «Поздним вечером» показали на сцене Дворца культуры «Юбилейный».

Перед началом сценического действа руководитель театральной студии Елена Сенадская рассказала собравшимся в зале ученикам средней школы «Вектор» о жизни и творчестве Антона Чехова и малоизвестных фактах из биографии писателя.

Школьники вспоминали произведения классиика, отвечали на вопросы, отгадывали названия рассказов по изображению на картинке и проверяли свою внимательность.

Затем ребята посмотрели спектакль по рассказу Чехова, роли в котором исполнили начинающие актеры коллектива. Юные зрители с неподдельным интересом следили за развивающимися на сцене событиями, а после просмотра постановки тепло поблагодарили воспитанников студии «Спектр».

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