Спектакль по пьесе Николая Коляды прошел с аншлагом в Подольске

Показ спектакля по пьесе Николая Коляды прошел в Доме культуры имени Лепсе. Постановка уже третий год подряд собирает полный зал и остается одной из самых востребованных у зрителей.

На сцене представили историю о пожилых людях, которые пытаются сохранить чувство нужности и не потерять связь с окружающими. Режиссером спектакля выступил доцент кафедры сценических искусств Института театрального искусства имени Кобзона Олег Чудницов. Он работает с коллективом на добровольной основе и лично занимается постановками.

По словам режиссера, спектакль сочетает легкую ироничную интонацию с глубокими эмоциональными сценами. В первой части зрители часто смеются над ситуациями и характерами героев, однако во втором акте настроение меняется, а история становится более драматичной и личной.

«Эта постановка — комедия. Здесь первый акт вызывает смех, а второй — заставляет задуматься и даже прослезиться, ведь пьеса Николая Коляды отличается особой щемящей глубиной», — рассказал Олег Чудницов.

Режиссер отметил, что постановка требует особой близости между актерами и залом. По его словам, камерная атмосфера помогает зрителям сильнее воспринимать эмоции персонажей и замечать детали, на которых строится сюжет.

В спектакле участвуют актрисы в возрасте от 30 до 50 лет. Им пришлось работать над образами пожилых героинь почти два года. За это время коллектив изучал особенности поведения, речи и пластики людей старшего поколения.

«Это очень сложная задача — играть стариков. Важно не просто повторять внешние манеры, а передавать характерные паузы, реакции и внутреннее состояние человека», — подчеркнул Олег Чудницов.

По словам режиссера, со временем актрисы смогли добиться точного и естественного звучания ролей. Сейчас, как отметил постановщик, исполнительницы легко входят в образы и сохраняют нужную эмоциональную интонацию на каждой репетиции и во время показа спектакля.