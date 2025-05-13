Спектакль по пьесе Чехова покажут в музее-заповеднике «Мелихово»

Театр «Чеховская студия» покажет постановку «Платонов» 17 и 18 мая. Антон Чехов написал это произведение в 18 лет, однако опубликовали пьесу после его смерти — в 1923 году.

В оригинале рукописная работа была без названия. На сегодняшний день она известна под тремя наименованиями: «Безотцовщина», «Платонов», а также «Пьеса без названия».

В спектакле «Платонов» перед зрителем развернется динамичная и актуальная история напрасно потраченной человеческой жизни, «лишнего человека», который ищет свой путь, но не находит применение своим возможностям. Это возможность увидеть историю глазами главного героя, оказаться в центре его проблем.

В произведении Антон Чехов отразил юношеские наблюдения за людьми. Его главный герой Михаил Платонов — сельский учитель. Он отказался от карьеры, потерял идеалы юности, посчитал, что жизнь проиграна окончательного.

Всех желающих приглашают посетить спектакль, который начнется в 17:00.