Спектакль по мотивам произведения Пушкина представили в ДК «Яуза» в Мытищах

Фото: Пресс-служба городского округа Мытищи

Московская областная филармония представила зрителям спектакль по мотивам знаменитого произведения Александра Сергеевича Пушкина «Сказка о царе Салтане». Постановка, приуроченная к 225-летию великого русского поэта, состоялась во Дворце культуры «Яуза».

В роли рассказчика выступил известный актер театра и кино Михаил Полицеймако, чье мастерство и харизма придали спектаклю особую атмосферу. Красочное мультимедийное оформление и музыка Римского-Корсакова в исполнении симфонического оркестра «Инструментальная капелла» Московской областной филармонии дополнили представление.

Спектакль вызвал восторг у зрителей всех возрастов, подтвердив, что классика русской литературы и музыки продолжает вдохновлять и радовать новые поколения.

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