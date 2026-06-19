Спектакль по мотивам произведения Евгения Шварца показали в Серпухове

Серпуховская театр-студия «Синяя птица» под руководством Александры Диваровой подготовила адаптированную для детей версию философской пьесы «Дракон» и показала ее 18 июня на сцене ДК «Россия». Перед началом спектакля зрителей поприветствовал директор ДК Юрий Бордачев, а в зале, где был аншлаг, собрались дети участников СВО и ребята из летних лагерей.

Юные актеры продемонстрировали мастерство перевоплощения, отточенные хореографические движения и проникновенность. Сюжет спектакля на первый взгляд прост: хитрый Дракон правит городом 400 лет и угнетает жителей, пока рыцарь Ланцелот не бросает вызов тирану. Однако добро побеждает зло, а горожане не радуются — для них государь был «кнутом», поддерживающим порядок, а сам Дракон запугал людей, лишив их стремления к свободе и настроив против перемен. Образцовый коллектив «Синяя птица» завершает сезон и готовится к новым творческим проектам. Следующие встречи с волшебством — в новом театральном сезоне.

