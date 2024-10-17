Спектакль «Пять вечеров» по пьесе Володина покажут в Химках 19 октября

Спектакль «Пять вечеров» по пьесе Александра Володина покажут в Химкинском драматическом театре «Наш дом» 19 октября. Об этом рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Как пояснили в ведомстве, это история о двух уже немолодых людях, которые встречаются после 17 лет разлуки в послевоенном Ленинграде и понимают, что прежняя любовь все еще жива.

Поставил спектакль режиссер Сергей Постный, в ролях Андрей Крыченков, Елена Криволуцкая, Наталья Кравцова и другие.

Спектакль начнется в 19:00 билеты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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