Спектакль «Оркестр» показали в Реутове

Яркую постановку по пьесе Жана Ануя представили зрителям актеры школы-театра Art in Soul. Музыку специально для этого спектакля написала композитор Полина Сурначева.

На сцене, как и в жизни, были классический любовный треугольник, смех сквозь слезы, отчаяние и поучительный финал. По сценарию под одной крышей собрались несколько женщин и один пианист. Они мечтали о сцене, славе, счастливой жизни. Но реальность оказалась гораздо прозаичнее.

Кира Наместникова играет в труппе уже 10 лет, с семилетнего возраста. Именно она исполняет роль самой противоречивой героини в этом спектакле — мадам Ортанс. Она постоянно участвует в спорах, конфликтах и интригах с коллегами-музыкантами. «Для меня сейчас театр — почти как второй дом. Здесь проходит большая часть моей жизни», — поделилась актриса.

Режиссер спектакля, педагог школы-театра Art in Soul Саша Татур рассказала, что в постановке задействованы самые старшие ребята — молодежная группа, а также педагоги. Есть и другие составы. Один из них выйдет на сцену 29 ноября, когда «Оркестр» снова покажут зрителям. Кроме того, в ноябре театр отправится на фестивали в Республику Беларусь и Санкт-Петербург.