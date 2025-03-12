Спектакль о жизни и творчестве Агнии Барто покажут в Звенигороде 15 марта

Возможность окунуться в атмосферу творчества и узнать больше о выдающейся поэтессе появилась в Звенигороде. Всех желающих приглашают на спектакль, который расскажет о вкладе Агнии Барто в русскую литературу.

Звенигород вдохновлял многих писателей. Город занимал особое место и в творчестве поэтессы Агнии Барто. В 1947 году она посетила местный Дом сирот и детей, потерявшихся во время войны, и под впечатлением написала поэму «Звенигород».

Произведение получило широкий отклик у читателей и стало толчком для создания радиопередачи «Найти человека», которую Агния Барто вела на протяжении многих лет. Благодаря ее усилиям 927 детей смогли воссоединиться со своими семьями после войны. Эта история вдохновила местных жителей поставить спектакль, посвященный жизни и творчеству поэтессы.

Спектакль не только почтит память Агнии Львовны, но и напомнит зрителям о милосердии и сострадании. Второй премьерный показ спектакля состоится 15 марта в 17:00 в камерном книжном магазине-клубе «Ч/Б». Возрастное ограничение: 12+.