Спектакль о войне и подвиге покажут в Химках

22 июня в Доме культуры «Контакт» в Химках состоится показ моноспектакля «Суд памяти». Постановку приурочили к сохранению исторической памяти и подвигу поколения победителей.

В основу спектакля легла поэма Егора Исаева. Через сценическое действие авторы раскрывают тему войны, человеческой стойкости и чувства долга перед Родиной. Отдельное внимание уделено судьбам людей, переживших события Великой Отечественной войны.

Организаторы также проводят параллели между защитниками страны в военные годы и современными военнослужащими. По их задумке, спектакль подчеркивает преемственность поколений и уважение к воинскому подвигу.

О предстоящем показе сообщила директор Дома культуры «Контакт», куратор партийного проекта «Историческая память» в Химках Алина Шалимова.

«Приходите, чтобы вместе сохранить память о тех, чьи мужество и стойкость навсегда останутся частью нашей общей истории»,

— написала она в социальных сетях.

Постановка включена в реализацию проекта «Историческая память». Он направлен на сохранение исторического наследия, патриотическое воспитание молодежи и защиту исторической правды.