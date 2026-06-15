Спектакль о Великой Отечественной войне покажут в театре Серпухова 22 июня

В День памяти и скорби, 22 июня, Серпуховский музыкально-драматический театр вновь представит спектакль «История забвению не подлежит». Премьера посвящена бойцам литературного фронта — писателям и поэтам-фронтовикам, чьи произведения вдохновляли народ и поддерживали волю к победе.

В центре повествования — прототип военного корреспондента Алексея Суркова, Бородин Федор Иванович (актер Михаил Диамент), который вспоминает о поэтах, не вернувшихся с войны. На фоне Седьмой («Ленинградской») симфонии Дмитрия Шостаковича сценическое действие объединяет судьбы Павла Когана, Михаила Кульчицкого, Мусы Джалиля, Николая Майорова и других поэтов, погибших на фронте.

Спектакль как калейдоскоп событий затрагивает ключевые трагические эпизоды Второй мировой, описанные писателями-фронтовиками. Зритель переносится то в блокадный Ленинград, то представляет ужасы концлагерей, то вместе с героями участвует в обороне Серпухова — встречает бойцов 60-й стрелковой дивизии.

В основу постановки легли стихи Булата Окуджавы, Константина Симонова, Александра Пушкина, драматургия Виктора Розова и других авторов военной поры. Кульминация спектакля — «Бухенвальдский набат».

Над спектаклем работали автор инсценировки Сергей Кирюшкин, режиссер-постановщик Валерий Анучин, художник-постановщик Анастасия Данилова-Кухно. В ролях занята вся труппа театра. Забронировать бесплатные билеты можно в кассах гортеатра. Спектакль пройдет 22 июня в 19:00.