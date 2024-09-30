Спектакль о творчестве Ивана Лажечникова показали в библиотеке Воскресенска

Театрализованную композицию «Иван Лажечников. Взгляд в прошлое» представили зрителям в центральной библиотеке Воскресенска. Спектакль посвятили 234-летию со дня рождения известного писателя

На сцене силами артистов театра ожила эпоха XIX века. Посетители вспомнили основные этапы биографии писателя: детство, арест отца, описанные в автобиографической повести «Беленькие, черненькие и серенькие» события. Инсценированные страницы книг писателя, динамичный сюжет и интересные детали быта позволили каждому погрузиться в окружавший Ивана Лажечникова мир.

Композицию украсили танцевальные и музыкальные номера, прозвучали народные напевы и романс на стихи Дениса Давыдова. Завершилось представление специальной созданной для этого спектакля песней Дмитрия Шкуратова об Иване Лажечникове и воскресенской земле.

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