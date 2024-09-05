Спектакль «Невеста напрокат» представят в Доме культуры в Зарайске 9 ноября

Фото: афиша.ру

Известные российские актеры Александр Михайлов, Елена Проклова и Юлия Такшина дадут спектакль «Невеста напрокат» в Доме культуры имени Леонова в Зарайске 9 ноября. Это легкая комедия, полная юмора и иронии.

По сюжету главный герой не может найти возлюбленную. Ему предстоит встреча с родителями, которых он давно не видел, и он хочет произвести на них хорошее впечатление. Поэтому он решает взять невесту напрокат, и такая девушка быстро нашлась. В процессе знакомства он понимает, что не хочет с ней расставаться, к тому же она понравилась его близким.

В спектакле много комичных ситуаций и доброжелательного юмора. Он смотрится легко благодаря иронии и игре талантливых актеров.

Подробности о спектакле и билеты можно найти на сайте. Постановка доступна для зрителей старше 12 лет.

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Eugene Hoshiko / Keystone Press Agency

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