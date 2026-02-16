Спектакль «Неслучайная попутчица» прошел в Волоколамске

Показ музыкально-романтической комедии в центре культуры и творчества «Родники» прошел с аншлагом. Зрители оценили трогательную историю о том, как одна встреча может изменить жизнь.

Главные роли исполнили Александр Обласов, Екатерина Волкова, Петр Баранчеев, Юлия Максимова, Максим Тураев и Сергей Шолох.

Действие спектакля происходит в поезде, следующем из Москвы во Владивосток. Герой хотел провести время в одиночестве, поэтому приобрел билеты на все места в купе. Но из-за технической ошибки к нему подселили молодую женщину. Путешествие по стране стало для героев путешествием к собственным чувствам.

Актеры создали на сцене атмосферу легкости и искренности. Публике пришлись по душе живые диалоги и юмор, она бурно аплодировала артистам. После спектакля исполнители вышли в фойе, и каждый желающий смог сделать фото на память.