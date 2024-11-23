Спектакль «Не женитьба» в исполнении студии «Маска+» прошел в Дмитрове

В филиале «На Большевистской» Центрального дворца культуры «Созвездие» Дмитровского округа состоялся показ спектакля «Не женитьба», созданного в рамках проекта «Активное долголетие». Участники театральной студии «Маска+» удивили публику своим профессионализмом и живым взаимодействием на сцене.

Постановка, основанная на знаменитой комедии Гоголя, перенесла зрителей в мир остроумных диалогов, комичных ситуаций и глубоких человеческих переживаний. Несмотря на то что оригинальная пьеса была написана в 1842 году, ее темы и сегодня остаются актуальными, что доказал «спектакль-перевёртыш» режиссера Дмитрия Стрельцова.

Действие постановки было перенесено в XXI век — эпоху независимых, целеустремленных женщин. Однако даже самые сильные героини мечтают о счастье в личной жизни. На сцене развернулась увлекательная борьба невест за внимание единственного мужчины — обаятельного, но инфантильного героя средних лет. Спектакль подарил зрителям не только смех и радость, но и повод задуматься о любви, отношениях и поиске гармонии.

«Участники студии „Маска+“ — это высокий уровень театрального действия, захватывающая игра, а точнее сказать, погружение в спектакль. Классика на современный лад актуальна, интересна зрителю. Благодарю участников за талант, преданность зрителю, искусству», — отметила заместитель главы Дмитровского городского округа Ирина Костышина.

Проект «Активное долголетие» продолжает вдохновлять жителей округа на творчество и активное участие в культурной жизни региона, объединяя поколения и даря незабываемые впечатления.

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