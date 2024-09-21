Спектакль «Маленький принц» показали в доме культуры в поселке Химик

Постановку по мотивам произведения Антуана де Сент-Экзюпери представили актеры театральной студии в поселке Химик. Спектакль «Маленький принц» вновь собрал полный зал.

Актеры театральной студии «Действие» во второй раз представили «Маленького принца» на сцене Дома культуры в поселке Химик. Роли сыграли дети и подростки.

«У нас сложились замечательные отношения с домом культуры Химик, поэтому уже второй спектакль играем на их сцене. В перспективе планируем выходить на новые площадки, так как не хотим прощаться с „Маленьким принцем“», — поделилась руководитель театральной студии «Действие» Екатерина Прокутина.

Готовиться к спектаклю начали девять месяцев назад. Премьера прошла в середине лета.

Глава Можайского городского округа Денис Мордвинцев пришел поздравить ребят с успехом и пожелал им покорения новых вершин.

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