Спектакль «Любовь и голуби» показали в Пушкино

21 июня подопечные центра реабилитации «Радость моя» вместе с его руководителем Инной Орловой посетили премьеру спектакля «Любовь и голуби» в Пушкинском музыкально-драматическом театре. Показ собрал зрителей, которые также стали участниками поздравления режиссера театра с днем рождения.

Постановку представил Пушкинский музыкально-драматический театр при поддержке проекта «Культура малой Родины». В зале присутствовали общественный деятель Инна Орлова, воспитанники реабилитационного центра и гости театра.

После показа Инна Орлова поделилась впечатлениями о новой версии известной истории и отметила работу режиссера Бориса Урецкого. По ее словам, постановка раскрывает сюжет глубже, чем экранная версия, особенно в линии одного из персонажей.

«Новое прочтение хорошо известного сюжета — неожиданно глубокое. Особенно затронула меня, как родителя, сюжетная линия Володи», — сказала она.



Зрители также отметили эмоциональную игру актеров и сценическое оформление. Постановка сочетает комедийные и драматические эпизоды, что создает контраст и усиливает восприятие истории.

«Актерам удается балансировать на грани комедии и драмы: они заставляют смеяться до слез, а через минуту — переживать по-настоящему», — отметила Инна Орлова.

Отдельным событием стало поздравление режиссера кукольного театра «Радость моя» Игоря Ильина, который также возглавляет Пушкинский музыкально-драматический театр. Инна Орлова и воспитанники центра подарили ему фотоальбом, собранный из материалов гастролей и личных пожеланий детей и родителей.