Спектакль «Кот в сапогах» пройдет в Сергиевом Посаде 16 мая | 360°

Подмосковье 14 мая 2024, 11:35 Спектакль «Кот в сапогах» пройдет в Сергиевом Посаде 16 мая Министерство культуры и туризма Московской области

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Музыкальный спектакль «Кот в сапогах» пройдет во Дворце культуры имени Юрия Гагарина в Сергиевом Посаде. Детскую программу покажут в округе 16 мая.

Как рассказали в подмосковном Минкультуры, известную сказку написал Шарль Перро в XVII веке. Она учит верить в собственные силы и добиваться своих целей.

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Программа начнется в 18:00. Приобрести билеты можно по ссылке.

«Дворец культуры имени Ю. А. Гагарина является центром культурно-досуговой жизни Сергиево-Посадского городского округа. В нем работают академические и народные хоры, фольклорные коллективы, народный театр, хореографические коллективы, студия бальных танцев и другие организации», — рассказали в ведомстве.

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