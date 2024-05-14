Спектакль «Кот в сапогах» пройдет в Сергиевом Посаде 16 мая | 360°

14 мая 2024, 11:35
Спектакль «Кот в сапогах» пройдет в Сергиевом Посаде 16 мая
Музыкальный спектакль «Кот в сапогах» пройдет во Дворце культуры имени Юрия Гагарина в Сергиевом Посаде. Детскую программу покажут в округе 16 мая.
Как рассказали в подмосковном Минкультуры, известную сказку написал Шарль Перро в XVII веке. Она учит верить в собственные силы и добиваться своих целей.
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Программа начнется в 18:00. Приобрести билеты можно по ссылке.
«Дворец культуры имени Ю. А. Гагарина является центром культурно-досуговой жизни Сергиево-Посадского городского округа. В нем работают академические и народные хоры, фольклорные коллективы, народный театр, хореографические коллективы, студия бальных танцев и другие организации», — рассказали в ведомстве.
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