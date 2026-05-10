Спектакль ко Дню Победы показали в театре в Серпухове

В День Победы Серпуховский музыкально-драматический театр представил спектакль «История забвению не подлежит». На мероприятии присутствовали депутат окружного Совета Юлия Громова, благочинный Серпуховского церковного округа иерей Дионисий Коськин и заместитель главы округа Мария Барышева.

В спектакле звучали строки поэтов-фронтовиков: Павла Когана, Мусы Джалиля, Николая Майорова. Постановка рассказала о бойцах 60-й стрелковой дивизии, отстоявших Серпухов, о блокадном Ленинграде и ужасах концлагерей. Действие происходило под Седьмую симфонию Шостаковича.

«Пока мы помним тех, кто защищал, — мы живы. И когда сегодняшние молодые защитники читают строки военных лет как свои собственные, становится ясно: связь поколений не прервать. Спасибо артистам и всем, кто создал этот спектакль. Память жива. А значит — мы непобедимы», — поделился глава округа Алексей Шимко.