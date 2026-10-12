Спектакль ко Дню многодетных семей Подмосковья прошел в Можайске

Праздничное мероприятие, посвященное Дню многодетных семей Подмосковья, который впервые отмечается в регионе 11 октября, состоялось в Можайском культурно-досуговом центре. Главным событием стал спектакль-мюзикл «Царевна-лягушка».

В постановке приняли участие 93 ребенка. Юные артисты подарили зрителям настоящее волшебство. В зале с восторгом следили за приключениями сказочных героев воспитанники семейного центра «Можайский», родители, близкие участников спецоперации и многодетные семьи округа.

«Мы пришли всей семьей — и не пожалели. Дети смотрели спектакль с горящими глазами, а главное — на сцене были такие же ребята, как они. Это очень вдохновляет», — поделился впечатлениями житель Можайского округа, многодетный отец Александр.

Пока дети смотрели спектакль, их матери провели время за чашкой чая и в творческой атмосфере — на мастер-классе по рисованию «Осень на холсте».

Праздник подарил семьям Можайского округа немного волшебства и тепла, а главное — еще один повод собраться вместе.