Спектакль ко Дню матери прошел во Дворце культуры «Дружба» в Чехове
Во Дворце культуры «Дружба» в Чехове показали музыкально-литературный спектакль по мотивам книги петербургской писательницы Екатерины Митич «Немного правды о больших девочках». Мероприятие приурочили ко Дню матери и ко Дню женского предпринимательства.
Такие встречи важны для того, чтобы обменяться опытом, достижениями и планами на будущее.
«Женщинам нужно собираться вместе, потому что, когда они объединяются, они, во-первых, видят, какая она сама, — это про правду о себе. Они сравнивают себя в любом случае с другими и понимают, на каком этапе они находятся. Но самое ключевое — это, конечно, поддержать друг друга», — сказала организатор мероприятия Марина Кокорина.
Среди гостей — предприниматель Елена Зайченко. Она представила свою косметическую линию, чтобы женщины смогли протестировать и приобрести средства по уходу за кожей.
«Поскольку сегодняшняя встреча посвящена Дню женщины предпринимателя и Дню мамы, я представляю женщин предпринимателей Чехова. В администрации поддерживают, способствуют нашему продвижению», — добавила Елена Зайченко.
Камерные спектакли набирают популярность, и женщины объединились, чтобы провести время вместе и вспомнить, как они воспитывали детей.
«Любые мероприятия — в тему, потому что это все равно коллаборация людей, положительные эмоции, улыбки на лицах. Мне кажется, что любое мероприятие — в пользу», — сказала гостья Татьяна Другова.
Спектакль сопровождался фортепиано и вокалом. Участницам удалось оторваться от быта и повседневности. Такой праздник точно запомнится тем, кто в этот день зашел в двери литературной гостиной Дворца культуры «Дружба».
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».