Спектакль ко Дню матери прошел во Дворце культуры «Дружба» в Чехове

Во Дворце культуры «Дружба» в Чехове показали музыкально-литературный спектакль по мотивам книги петербургской писательницы Екатерины Митич «Немного правды о больших девочках». Мероприятие приурочили ко Дню матери и ко Дню женского предпринимательства.

Такие встречи важны для того, чтобы обменяться опытом, достижениями и планами на будущее.

«Женщинам нужно собираться вместе, потому что, когда они объединяются, они, во-первых, видят, какая она сама, — это про правду о себе. Они сравнивают себя в любом случае с другими и понимают, на каком этапе они находятся. Но самое ключевое — это, конечно, поддержать друг друга», — сказала организатор мероприятия Марина Кокорина.

Среди гостей — предприниматель Елена Зайченко. Она представила свою косметическую линию, чтобы женщины смогли протестировать и приобрести средства по уходу за кожей.

«Поскольку сегодняшняя встреча посвящена Дню женщины предпринимателя и Дню мамы, я представляю женщин предпринимателей Чехова. В администрации поддерживают, способствуют нашему продвижению», — добавила Елена Зайченко.