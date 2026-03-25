Спектакль к юбилею Клавдии Шульженко показали зрителям в Пушкино

В день, когда исполнилось 120 лет со дня рождения певицы Клавдии Ивановны Шульженко, 24 марта, жители Ивантеевки смогли прикоснуться к истории и творчеству великой артистки. В Арт-галерее Центральной городской библиотеки имени Горбунова состоялся премьерный показ музыкально-литературного спектакля, посвященного юбилею звезды.

Постановку подготовил театральный коллектив «Артисты» под руководством режиссера Галины Хадеевой. В этот раз артисты решили отойти от привычных камерных форматов и представили масштабное действо, в котором приняли участие 14 человек.

«Это позволило создать более полное и объемное погружение в эпоху и атмосферу, близкую к творчеству самой Шульженко. Спектакль гармонично сплел воедино известные и любимые многими песни Клавдии Шульженко с яркими, порой малоизвестными, но значимыми эпизодами из ее жизни. Зрители услышали мелодии, ставшие символом эпохи, и узнали о непростом, но ярком пути певицы, ее силе духа и стойкости, особенно в годы Великой Отечественной войны», — отметили организаторы.

Режиссер спектакля, Галина Хадеева, вложила в постановку не только профессиональное мастерство, но и личные воспоминания. Будучи родом из Харькова — города, где прошла значительная часть жизни Клавдии Шульженко, — Галина Хадеева добавила во вступительную часть спектакля детали. Эти личные нотки, связанные с рассказом о знакомстве ее прабабушки с матерью певицы, придали постановке особую душевность и глубину, сделав ее не просто воспроизведением биографии, а живым диалогом сквозь поколения.