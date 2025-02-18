Спектакль к 82-летию освобождения Краснодона от фашистов прошел в Химках

В городском округе Химки прошли мероприятия, посвященные памяти героев-молодогвардейцев и 82-й годовщине освобождения Краснодона от немецко-фашистских захватчиков. В этом историческом месте расстреляли юных героев — Любовь Шевцову, Дмитрия Огурцова, Олега Кошевого.

В школах Химок организовали лекции и открытые уроки истории. Одним из ключевых событий стал спектакль, который представили ученики театральной студии гимназии № 9 на базе школы № 1.

Перед зрителями выступил заместитель председателя Совета депутатов Химок Александр Васильев. На мероприятии показали видеообращение директора школы № 1, муниципального депутата Галины Болотовой.

«Ребята, вы все — огромные молодцы. И я горжусь тем, что в нашем округе живут настоящие граждане России, которые с раннего детства увлекаются историей и даже интегрируют ее в искусство! Спасибо за подготовку замечательного спектакля!» — отметила она.

Встреча прошла под лозунгом «Успех в единстве поколений!». Благодаря этой широкомасштабной общественной программе в округе провели около 800 патриотических мероприятий: лекций, концертов, мастер-классов, спортивных состязаний, выставок, кинопоказов.

«Проект запустили в июле прошлого года. И буквально сразу о очень полюбился жителям — горожане стали активно принимать в разнообразных историко-патриотических активностях», — подчеркнула общественный активист Алина Шалимова.