Спектакль «Эшелон» прошел ко Дню Победы в Воскресенске

Зрители увидели трагичную историю о судьбах людей, волей случая попавших в один поезд. В самом начале войны мирное население эвакуировали как можно дальше от линии фронта в спасительный тыл. В грубые вагоны-товарняки набились женщины, дети и солдаты-добровольцы, а также погрузили станки, которые следовало довезти в целости и сохранности для предстоящей работы.

В спектакле была представлена целая палитра разнообразных характеров, которые воплотили большие энтузиасты, в том числе и те, кто впервые попробовал себя в качестве актера. Премьера прошла на одном дыхании, не оставив равнодушным никого из присутствовавших в зале.