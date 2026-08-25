Спектакль для волонтеров Богородского округа показали в Ногинске

Волонтеры Старой Купавны вместо привычных забот — плетения сетей и сортировки гуманитарной помощи — провели вечер в Московском областном театре драмы и комедии в Ногинске. Благодаря содействию Ассоциации ветеранов СВО Богородского округа активисты посмотрели спектакль «Саня, Ваня, с ними…».

Для людей, которые ежедневно вкладывают силы в общее дело, поход в театр стал глубоким переживанием и разговором по душам. Символичным оказался и выбор постановки. Пьеса написана Владимиром Гуркиным, известным по сценарию фильма «Любовь и голуби». Если «Голуби» дарят зрителям светлую улыбку, то «Саня, Ваня…» — пронзительная история, основанная на судьбе семьи автора.

Спектакль рассказывает о женщинах уральской деревни, чьи мужья ушли на фронт и остались лежать в сталинградской земле. Героини продолжают жить и работать в колхозе, сохраняя в сердце надежду и великое терпение. Это история о цене мирного неба и силе духа, которая помогает держаться, когда, кажется, держаться уже нет сил.

Визит в театр стал для волонтеров не только культурной передышкой, но и источником внутренней опоры. Такие моменты дарят силы, помогают по-новому взглянуть на свой труд и напоминают, ради чего каждый день делаются тысячи маленьких дел. Волонтеры благодарят Ассоциацию ветеранов СВО Богородского округа и коллектив театра за теплый прием и возможность прикоснуться к высокому искусству.