Спектакль для детей военнослужащих прошел в Солнечногорске

Благотворительный спектакль волонтерского театра «Ангел» по авторской сказке «Доброта» Веры Дворяниновой прошел в местном отделении партии «Единая Россия» в Солнечногорске. Зрителями стали дети военнослужащих и ребята с ограниченными возможностями здоровья.

Событие состоялось в Международный день театра. После спектакля каждый ребенок получил подарок.

Несмотря на то, что театру меньше месяца, он уже насчитывает 22 участника в возрасте от четырех до 82 лет и активно выступает. Артисты успели посетить детский реабилитационный центр с представлением.

«Благотворительный спектакль стал ярким примером того, как искусство объединяет людей и помогает преодолевать трудности. Каждый ребенок заслуживает внимания и заботы. Мы будем продолжать нашу работу в этом направлении, чтобы дети улыбались и чувствовали поддержку взрослых», — отметила исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Александра Нечай.

Кроме того, во время Пасхи театр «Ангел» выступит в воскресной школе по приглашению Никольского храма.