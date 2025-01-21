Спектакль для детей с ОВЗ прошел в детской школе искусств Воскресенска

Главные зимние праздники уже прошли, но особенным детям Воскресенска подарили дополнительную радость. Их пригласили на благотворительный новогодний спектакль.

Спонсором мероприятия выступил филиал «Воскресенские минеральные удобрения» концерна «Уралхим». Постановка «Новогодние приключения игрушек» доставила детям с ограниченными возможностями здоровья море впечатлений и позитивных эмоций.

Вместе с юным зрителями спектакль в концертном зале детской школы искусств «Элегия» посетил руководитель городского округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.

«Поздравил с наступившим Новым годом и от всего сердца пожелал каждому крепкого здоровья, счастливых улыбок, мира, добра, любви и благополучия в семьях», — рассказал глава Воскресенска.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.