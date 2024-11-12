Спектакль «Дайте мне старуху!» прошел в доме культуры поселка Биокомбината

На сцене дома культуры поселка Биокомбината городского округа Лосино-Петровский состоялся удивительный спектакль «Дайте мне старуху!» — русский водевиль середины XIX века. Это была уникальная возможность увидеть классическое произведение в современном прочтении.

Его воплотила театральная студия «Четвертая стена» под руководством режиссера Натальи Яковлевны Шор. Сюжет спектакля погружает зрителей в мир провинциального театра, где неожиданно пропадает актриса, исполняющая роль старухи. На сцене разворачиваются неловкие ситуации, неожиданные встречи и запутанная любовная интрига, создавая атмосферу живой комедии, которая не оставила равнодушным ни одного зрителя.

Спектакль стал настоящим событием в культурной жизни округа, подарив зрителям массу положительных эмоций и заряд хорошего настроения.

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