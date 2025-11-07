Спасскую церковь на улице Киово отреставрируют в Лобне

В Спасской церкви в Лобне проведут реставрацию. Об этом сообщили в Главном управлении культурного наследия Московской области.

Ведомство уже выдало разрешение на проведение работ. В рамках него запланирован большой объем задач.

Напомним, что памятник архитектуры был построен по заказу И. И. Воронцова в 1769 году. Церковь выполнена в стиле барокко и расположена в восточной части усадьбы Киово-Спасское у берега пруда.

Трехчастная продольно-осевая композиция здания складывается из храма типа восьмерик на четверике с прямоугольной апсидой, небольшой квадратной в плане трапезной с притвором и трехъярусной колокольней с закрытой папертью.