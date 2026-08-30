Спасский храм в Серпухове отметил 130-летие со дня освящения

В Серпухове состоялись торжественные мероприятия, посвященные 130-летию со дня освящения Спасского храма. Праздничную программу открыла Божественная литургия, после которой прошел молебен на начало нового учебного года.

Гости праздника познакомились с работой воскресной школы «Спасский цветник». Здесь дети получают знания, участвуют в творческих проектах и духовно-просветительских мероприятиях.

Завершился день концертом-лекторием, объединившим прихожан и гостей храма.

Спасский храм под руководством протоиерея Павла Колосова является не только духовным центром микрорайона Чернышевский, но и активно занимается работой с молодым поколением, уделяя внимание воспитанию, образованию и развитию детей.

Праздничное мероприятие стало возможностью вспомнить историю храма и сохранить добрые традиции прихода. Участники отметили теплую и по-семейному уютную атмосферу, которая стала отражением единства прихожан.