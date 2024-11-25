Спасская средняя школа в Волоколамском округе отметила 85-летие

В стенах Спасской школы состоялся торжественный концерт, собравший педагогов, выпускников, учеников и их родителей. Мероприятие было посвящено знаменательной дате в истории учебного заведения, которое прошло долгий путь развития с момента своего основания в 1939 году.

История школы началась как Рюховская семилетняя, а спустя 35 лет она была преобразована в Спасскую восьмилетнюю. Уже через год учреждение получило статус средней общеобразовательной школы. Сегодня это крупный образовательный комплекс, включающий три школы и три дошкольных отделения, которые продолжают традиции качественного образования.

Юбилейная программа была насыщенной и трогательной. На сцене родного учебного заведения с творческими номерами выступили учащиеся, их родители и даже педагоги, показавшие не только профессионализм, но и творческий талант.

С приветственным словом к коллективу образовательного комплекса обратилась заместитель главы Волоколамского округа Марина Марнова. Она выразила благодарность педагогам за их труд и вручила руководителям подразделений почётные грамоты и благодарственные письма. Особое внимание было уделено ветеранам педагогического труда, которые внесли значительный вклад в развитие школы.

Спасская школа гордится своими выпускниками, среди которых 18 золотых и 10 серебряных медалистов. Это свидетельствует о высоком уровне профессионализма педагогов, которые не только дают ученикам прочные знания, но и создают мотивацию для достижения успеха, способствуя их всестороннему развитию.

Юбилейный вечер стал не только праздником для всех участников, но и напоминанием о богатой истории школы, её традициях и достижениях. Учебное заведение продолжает развиваться, сохраняя свой статус одного из ведущих образовательных центров Волоколамского округа.

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