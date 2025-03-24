«Спасла командира, накрыв собой». Фельдшер из Ступина помог более 200 бойцам в зоне СВО

Шесть бригад подмосковной скорой трудятся в Курской области. Врачи региона регулярно отправляются в приграничные территории, чтобы спасать жизни, а некоторые — подписывают контракт и идут служить в зону СВО. Так, фельдшер из Ступина Людмила оставила привычную работу, чтобы помогать раненым на Курском направлении. Ее героизм отметил губернатор Андрей Воробьев .

Людмила работала фельдшером скорой помощи в Ступине, однако она решила оставить подмосковную систему здравоохранения, чтобы спасать жизни на передовой. Молодая женщина подписала контракт и отправилась в зону СВО. На Курском направлении она помогла более чем 200 раненым.

В один из рабочих дней Людмила пыталась сохранить жизнь командира, когда в пункт был нанесен удар. Во время второго прилета женщина накрыла собой пациента. За подвиг фельдшера приставили в высокой награде.

«Такими примерами хотел с вами поделиться. Нам с вами всегда было, есть и будет чем гордиться», — сказал Воробьев.

Он поручил главе Ступина уделить Людмиле особое внимание и оказать всю необходимую поддержку.