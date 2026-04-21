«Спасибо за вашу включенность». Воробьев поздравил работников местного самоуправления Подмосковья с праздником

В России 21 апреля отмечают День местного самоуправления. О важности работы сотрудников этой сферы в поздравлении рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев .

Мероприятие собрало свыше семи тысяч человек и около 350 спикеров, которые смогут поделиться опытом и совместно разработать инновационные решения для развития территорий.

В Москве с 20 по 22 апреля по поручению президента Владимира Путина проходит III Всероссийский муниципальный форум «Малая родина — сила России», к которому присоединились 89 регионов.

«Среди предложений от нашего региона: цифровая трансформация управления, проекты в сфере подготовки кадров, в том числе „Мини-квантумы в школах“ в Королеве, а также программа „Кадры будущего“ из Воскресенска, где выстроена система наставничества и адаптации специалистов», — рассказал Андрей Воробьев.

Губернатор напомнил, что муниципальные команды связывают жителей с государством, поэтому их деятельность сложно переоценить.