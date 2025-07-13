Спасибо за добрые сердца. Воробьев поблагодарил волонтеров Подмосковья за труд

В Красногорске прошел большой фестиваль, приуроченный к пятилетию движения «Волонтеры Подмосковья». Более трех тысяч человек из разных городов области собрались вместе, чтобы пообщаться, поделиться опытом и провести день с пользой. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил участников волонтерского движения с праздником и поблагодарил за труд.

«Спасибо вам за неравнодушие и добрые сердца! Вы — наша опора. Пусть у каждого из вас все будет хорошо! И помните, мы рядом!» — подчеркнул Воробьев.

Гостей фестиваля ждали встречи с волонтерскими клубами, мастер-классы, выставки, игры, квизы и спорт. На специальной карте Подмосковья участники отмечали, где они уже успели сделать добрые дела.

Перед ребятами выступили известные гости: чемпион мира по боям Роман Грачев, шахматист и сенатор Сергей Карякин, телеведущая Яна Чурикова. Они поделились опытом и ответили на вопросы молодежи.

Сегодня в движение входят более 130 организаций и 56 тысяч волонтеров. За пять лет они провели свыше девяти тысяч добрых акций.