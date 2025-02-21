«Спасибо, что выбираете Подмосковье». Андрей Воробьев поздравил фельдшеров с праздником

Андрей Воробьев напомнил о мерах поддержки врачей в День фельдшера

Свыше 5,7 тысячи фельдшеров работают в Подмосковье. Они трудятся в региональных больницах и ФАПах и стоят на страже здоровья каждого жителя. С профессиональным праздником медиков поздравил губернатор Андрей Воробьев .

«Мы хотим, чтобы работа в Московской области для наших медиков была комфортной и интересной, поэтому предлагаем различные меры поддержки: от компенсации аренды жилья до „Социальной ипотеки“», — сказал губернатор.

Фельдшеры отметили профессиональный праздник 21 февраля. Глава региона поблагодарил их за заботу о людях и непростой труд.

Многие фельдшеры не ограничиваются работой на территории Подмосковья и активно помогают нуждающимся в разных уголках страны. Так, заведующий ФАПов «Светлые горы» Олег Алешков ездил в Курскую область и вывозил детей из приграничных деревень и сел. А также помогал раненым в теракте в «Крокусе».

Многие специалисты помогают беречь здоровье подрастающего поколения — Сергей Шварев трудится в реанимационной бригаде медцентра имени Рошаля. Он работает с самыми тяжелыми случаями и помогает юным пациентам в экстренных ситуациях.