Спасенным во время вырубки деревьев бельчатам дали имена в Балашихе

В городском парке Балашихи во время санитарной вырубки аварийных деревьев спасли двух новорожденных бельчат. Их назвали Поль и Леся. Заботу о малышах взял на себя основатель местного проекта «Белочка-Парк» Виктор Бокренев.

Гнездо с бельчатами обнаружили рабочие во время спила дерева. Испуганная шумом мать-белка покинула малышей и не вернулась. Узнав о ситуации, Виктор оперативно организовал спасательную операцию.

«Мы уже выхаживали бельчат, у нас есть опыт и все необходимое, но с такими крохами столкнулись впервые», — поделился Виктор.

На момент спасения бельчатам было всего пару дней, а их вес составлял лишь 20 и 21 граммов. Они находились в критическом состоянии, требуя постоянного ухода.

Благодаря неустанным усилиям команды «Белочка-Парк» через неделю малыши начали стабильно развиваться, а через месяц их вес достиг 80 граммов. У них появилась шерсть, открылись глаза, и они стали активно двигаться.

Из-за юного возраста и невозможности адаптации к жизни в дикой природе Виктор решил оставить Поль и Лесю под своей опекой. Сейчас бельчата чувствуют себя хорошо.