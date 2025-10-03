Спасенные в Балашихе бельчата нашли работу на майнинг-ферме

История бельчат, спасенных создателем «Белочка-Парка» в Балашихе, продолжает развиваться. Поль и Леся, подросшие и окрепшие, нашли свое «первое рабочее место» — на необычном проекте, который сочетает заботу о животных и современные технологии.

Полгода назад, когда в одном из парков города спиливали аварийное дерево, было обнаружено гнездо с новорожденными бельчатами. Их мать, испугавшись шума, покинула своих малышей и не вернулась. В этот критический момент на помощь пришел Виктор Бокренев, создатель «Белочка-Парка», который взял на себя ответственность за спасение и воспитание бельчат.

В первые дни после спасения Поль и Леся весили всего 20 и 21 грамм. Малыши плохо питались и быстро теряли вес. Однако уже через неделю они начали поправляться. На момент их спасения бельчатам было не более двух суток, что сделало невозможным их возвращение в дикую природу — без матери они не смогли бы адаптироваться и выжить.

Теперь, под чутким присмотром Виктора Бокренева, бельчата активно участвуют в работе майнинг-фермы, крутят колесо, которое стало частью этого инновационного проекта. Эта идея не только обеспечивает животных необходимой физической активностью, но и создает уникальную связь между природой и современными технологиями.

В Балашихе функционируют четыре интерактивные кормушки «Белочка-Парка» для белок и одна для птиц. Все они оборудованы камерами и системами дистанционной подачи корма, что позволяет наблюдать за жизнью животных в реальном времени. Каждая деталь, механизм и программное обеспечение для кормушек разрабатываются Виктором Бокреневым самостоятельно, что подчеркивает его преданность делу и любовь к природе.