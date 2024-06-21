Сегодня 15:16 Вышли в числе последних. Андрей Воробьев наградил подростков за спасение людей при теракте в «Крокусе» Андрей Воробьев наградил подростков за спасение людей при теракте в «Крокусе» 0 0 0 Подмосковье

Красногорск

Андрей Воробьев

Теракт в «Крокусе»

Подростков, спасавших людей при теракте в «Крокусе», наградили в Доме правительства Подмосковья. Медали вручил губернатор Андрей Воробьев. Артему Донскову, Исламу Халилову и Никите Иванову — 14, 15 и 17 лет. Но они — уже герои.

Втроем они подрабатывали в концертном зале в тот роковой день, 22 марта. Когда начался теракт, смогли вывести из здания немало людей. Губернатор вручил им медали «За спасение погибавших». «Имею честь вручить государственные награды от имени нашего президента. Троим молодым ребятам, о которых мы узнали после трагедии. Все видели, какой благородный героический поступок совершил каждый из них. Мы гордимся вами, как и ваши родители, одноклассники», — сказал Андрей Воробьев.

Артему Донскову — 14 лет. Он учится в школе №19 в Красногорске и подрабатывал в «Крокусе» гардеробщиком. Во время теракта помог людям выйти на улицу, сумев открыть дверь служебного выхода.

Я увидел, что люди бежали в тупик, и решил направить в сторону выхода. Сам покидал помещение одним из последних, когда все были на улице. Артем Донсков

Друзья и мама юноши знали, что в тот день он был на работе. Все глубоко переживали, даже не догадываясь, что Артем не только спасся, но и спас других. Никите Иванову — 17 лет. Он подрабатывал в гардеробе, совмещая это с обучением в Московском областном филиале РАНХиГС. После нескольких часов рабочей смены юноша услышал за спиной выстрелы.

«Сначала растерялся: была тревога, не понимал, что делать. Минуту пытался прийти в себя, но потом все-таки смог взять себя в руки. Понял, что нужна моя помощь, потому что люди не понимали, куда идти: кто-то в одну сторону побежал, кто-то — в другую. А я хорошо знал все служебные проходы и коридоры», — вспоминает Никита. Он начал помогать людям, жестами и словами подсказывая, куда идти. И сам сопровождал их. «И, слава Богу, всем удалось выбраться», — поделился Никита Иванов. Исламу Халилову — всего 15 лет. Выводя людей из здания, он шел последним, чтобы убедиться, точно ли никто не отстал. Юноша учится в школе №19 в Красногорске. По его словам, эта трагедия оставила в сердце глубокий след.