Спасательный пост оборудуют в парке «Фабричный пруд» в Реутове

В настоящее время ведется подготовка к организации объекта. Этот шаг направлен на обеспечение безопасности посетителей парка в летнем сезоне.

Исполняющий обязанности заместителя главы Реутова Вячеслав Ивлев рассказал, что место для размещения спасательного поста уже выбрали. К концу следующей недели будут утверждены детали организации работы: график дежурств и количество спасателей.

Объект будет оборудован всем необходимым: лодками, спасательными кругами, аптечками первой помощи и другим специализированным снаряжением для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации. Кроме того, на территории поста установят вышку, чтобы спасатели могли наблюдать за акваторией пруда и оперативно реагировать на потенциально опасные ситуации.

Также планируется провести инструктаж для спасателей и установить информационные стенды с правилами поведения на воде и оказания первой помощи. Это позволит не только повысить уровень безопасности, но и информировать отдыхающих о необходимых мерах предосторожности.

Пост будет работать с первого дня и до конца лета.