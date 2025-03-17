Спасательный пост и вышку установят в парке «Фабричный пруд» в Реутове

Фото: Спасательный пост и вышка появятся в парке «Фабричный пруд» Реутова / Ксения Казакова

В июне спасатели начнут дежурство в парке «Фабричный пруд» в Реутове. Для безопасности отдыхающих на берегу оборудуют специальный пост и установят вышку.

Помещение площадью 18 квадратных метров, где смогут разместить спасателей, лодки и другое оборудование, подготовят к работе в апреле. Его расположат у пляжной зоны парка возле лодочной станции.

«С 1 июня по 31 августа будет нести службу спасательный пост», — уточнил исполняющий обязанности заместителя главы Реутова Вячеслав Ивлев.

Количество спасателей и график их дежурств утвердят до 21 марта.