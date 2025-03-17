Спасательный пост и вышку установят в парке «Фабричный пруд» в Реутове
В июне спасатели начнут дежурство в парке «Фабричный пруд» в Реутове. Для безопасности отдыхающих на берегу оборудуют специальный пост и установят вышку.
Помещение площадью 18 квадратных метров, где смогут разместить спасателей, лодки и другое оборудование, подготовят к работе в апреле. Его расположат у пляжной зоны парка возле лодочной станции.
«С 1 июня по 31 августа будет нести службу спасательный пост», — уточнил исполняющий обязанности заместителя главы Реутова Вячеслав Ивлев.
Количество спасателей и график их дежурств утвердят до 21 марта.
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