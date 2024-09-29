Спасателя из Коломны наградили медалью за доставку гумпомощи в зону СВО

Специалисту пожарно-спасательной части 316 Мособлпожспаса вручили медаль «За содействие в СВО». Награду спасатель получил за доставку гуманитарных грузов на фронт.

Сотруднику коломенской пожарно-спасательной части 316 Мособлпожспаса выразили благодарность от имени командования мотострелкового соединения и торжественно наградили медалью «За содействие в СВО». Спасатель доставлял посылки с помощью в зону проведения специальной военной операции.

«В перерывах между караулами наш сотрудник занимается волонтерской деятельностью по доставке помощи в зону спецоперации. За рулем своего автомобиля он лично возит грузы нашим защитникам на передовую», — пояснили в пожарно-спасательной части.

Командование мотострелкового соединения ходатайствовало о награждении спасателя. Житель Коломны, рискуя собой, не раз не раз доставлял им грузы.

Отметим, что Коломна активно помогает бойцам, находящимся в зоне специальной военной операции. Например, при содействии администрации городского округа и бизнес-сообщества в сентябре на фронт передали груз со стройматериалами, инструментами, а также детектор беспилотных летательных аппаратов.

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