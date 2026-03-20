Спасатели Зарайска провели рейды на водоемах

С приходом весеннего тепла ледяной покров на водоемах Подмосковья стремительно теряет свою прочность. В Зарайске стартовал усиленный этап профилактической акции «Осторожно! Тонкий лед!».

Сотрудники МЧС, представители администрации и правоохранительных органов вышли в совместные рейды, чтобы напомнить жителям о смертельной опасности мартовского льда. Основным объектом патрулирования стала река Осетр — излюбленное место отдыха горожан и любителей подледного лова. Участники рейдов провели десятки разъяснительных бесед.

«Весенний лед обманчив. В отличие от осеннего, он не трещит, предупреждая об опасности, а под воздействием солнца и течения превращается в рыхлую массу, которая мгновенно проваливается под ногами. Главная рекомендация инспекторов проста — полностью исключить выход на лед, каким бы крепким он ни казался с берега. Профилактическая работа вышла далеко за пределы береговой линии», — отметили специалисты.

Инспекторы Отдела надзорной деятельности стали частыми гостями в местных школах. Учащимся объясняют важные правила: почему нельзя подходить к краю обрывистых берегов, к чему может привести опасное «развлечение» — катание на дрейфующих льдинах, а также как позвать на помощь, если вы стали свидетелем несчастного случая.

Для наглядности детям демонстрируют обучающие видеоролики и вручают памятки с алгоритмом действий в экстренной ситуации. Профилактические мероприятия в Зарайске будут продолжаться ежедневно до тех пор, пока реки полностью не освободятся ото льда.