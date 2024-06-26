Спасатели за сутки вывели шесть заблудившихся человек из лесов Подмосковья

Сотрудники «Мособлпожспаса» вывели шесть человек из лесов Подмосковья за сутки. В Дмитровском городском округе заблудилась женщина с двумя маленькими внуками, а в Щелково — 17-летняя девушка и двое ее 19-летних друзей.

По словам заместителя начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Игоря Сорокина, прибыв в предполагаемую зону поиска, специалисты постоянно связывались по телефону с потерявшимися, чтобы понять, где их искать.

«После чего спасатели начинали прочесывать лес, работая на отклик и подавая звуковые сигналы. Специалисты нашли всех шестерых заблудившихся и вывели их из лесного массива. К счастью, никому не потребовалась медицинская помощь», — рассказал Игорь Сорокин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье свыше 19 тысяч спасателей и пожарных, ежедневно готовых прийти на помощь.

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