Спасатели вызволили водителя из автомобиля после ДТП в Луховицах | 360°

Подмосковье 26 апреля 2024, 19:12 Спасатели вызволили водителя из автомобиля после ДТП в Луховицах ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Работники «Мособлпожспаса» помогли ликвидировать последствия ДТП в Луховицах 25 апреля. Они оказали помощь мужчине, которых оказался заперт в автомобиле после столкновения фургона, грузовика и внедорожника.

Очевидцы позвонили в Систему-112 и сообщили об аварии на 130-м километре федеральной трассы М-5 «Урал». Один из участников ДТП, водитель внедорожника Toyota RAV4, оказался зажат в салоне транспортного средства. Прибыв на место, спасатели деблокировали 74-летнего мужчину и оказали ему первую помощь.

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«Пострадавшего доставили в Луховицкую центральную районную больницу. Остальным участникам дорожно-транспортного происшествия медицинская помощь не понадобилась», — отметил начальник ПСЧ-229 Валерий Осипов.

Работники «Мособлпожспаса» также очистили проезжую часть от горюче-смазочных материалов, обеспечив безопасное движение транспорта в сторону Москвы.

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