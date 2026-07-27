Спасатели вывели заблудившуюся женщину из леса в Клинском городском округе

В пятницу, 24 июля, спасатели и добровольцы помогли женщине, которая заблудилась в лесу Клинского городского округа.

Как рассказал старший смены Иван Арсентьев, женщина позвонила в службу «Система-112», сообщив, что потерялась после прогулки в лесу. Спасатели и добровольцы из отряда «ЛизаАлерт» быстро определили ее местоположение и отправились на поиски.

Добровольцы выяснили, где примерно находится заблудившаяся, и передали геолокацию спасателям. Сотрудники противопожарно-спасательной службы отправились в лес и уже через час нашли женщину. Она не нуждалась в медицинской помощи.

Спасатели призывают людей, которые собираются в лес, сообщать о своем маршруте близким, брать заряженный телефон и минимальный набор вещей. Также они рекомендуют надевать яркую одежду и не уходить далеко от проторенных троп. Если вы все же заблудились, не паникуйте и сразу обращайтесь за помощью к специалистам.