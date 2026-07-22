Спасатели вывели заблудившуюся пенсионерку из леса в Наро-Фоминском округе

Во вторник, 21 июля, спасатели и волонтеры нашли 82-летнюю женщину, которая заблудилась в лесу в Наро-Фоминском городском округе.

По словам старшего смены Ильи Шанина, около четырех часов дня пожилая женщина позвонила в службу экстренных вызовов «Система-112» и рассказала, что потерялась в лесу недалеко от деревни Клово. У пенсионерки был заряженный мобильный телефон, но связь прерывалась, и спасатели не могли точно определить ее местоположение по GPS-трекеру.

Специалисты начали прочесывать лес, надеясь, что женщина услышит звуковые сигналы и выйдет навстречу. Волонтеры «ЛизаАлерт» связались с сыном женщины для оперативной координации действий.

Примерно через три часа пенсионерка вышла на поляну, где сигнал был более стабильным, и смогла указать свои приблизительные координаты. Она сообщила, что видит вышку сотовой связи, что помогло спасателям оперативно обнаружить ее. Медицинская помощь не понадобилась.